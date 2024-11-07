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12:59, 7 ноября 2024Наука и техника

Созданы искусственные белки для борьбы с коронавирусом

Nature: созданы искусственные белки для борьбы с коронавирусом
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Группа микробиологов и вирусологов из Уханьского университета в сотрудничестве с коллегами из Китайской академии наук, Вашингтонского университета и компании Humabs BioMed SA разработала метод создания искусственных рецепторов для изучения коронавирусов. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые установили, что ДНК коронавируса можно использовать для создания рецепторов, которые можно добавлять к мембранам клеток человека или животных, что открывает новые возможности для исследований. Вирус использует свой шиповидный белок (S -белок) для связывания с рецептором на клетке-хозяине, что позволяет ему проникнуть внутрь и начать заражение. Имитация этого механизма может стать основой для новых методов борьбы с будущими инфекциями.

В новом подходе команда решила создать рецептор на основе формы спайкового белка коронавируса, добавляя его к поверхности клетки для дальнейших исследований. Такая модель позволяет воссоздать условия, при которых вирус мог бы связываться с клетками, что открывает возможности для изучения мутировавших штаммов.

Используя известные рецепторы коронавирусного белка, такие как ACE2, ученые построили скаффолды, включающие части шиповидного белка, называемые вирус-связывающими доменами. Команда манипулировала этими элементами, чтобы оптимизировать структуру рецепторов для наилучшего взаимодействия с вирусом.

В результате исследователи создали 12 уникальных рецепторов, которые показали себя столь же эффективными, как и настоящие рецепторы. Эти рецепторы, которые были размещены на поверхности клеток, в норме их не имеющих, могут быть использованы в будущем для тестирования и разработки способов борьбы с коронавирусами, что, по мнению ученых, поможет в исследованиях новых штаммов и их потенциальных мутаций.

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