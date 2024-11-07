Трамвай расплавил ботинок россиянки во время поездки

В Екатеринбурге ботинок пассажирки трамвая расплавился во время поездки

В Екатеринбурге ботинок пассажирки трамвая расплавился во время поездки. Об этом сообщает E1.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в трамвае, который следовал по маршруту №1. Ехавшая в нем россиянка ощутила жар, но не придала ему значения, так как из-за холода на улице в салоне сильно работала печка.

Однако спустя время девушка поняла, что подошва ее ботинка расплавилась. При этом неприятного запаха пассажирка ранее не почувствовала. Уточняется, что от печек этого трамвая пострадали минимум две пары ботинок. Другие подробности инцидентов не раскрываются.

Ранее в Казани на видео сняли трамвай, в салоне которого образовались сугробы. Инцидент произошел на маршруте номер пять. На кадрах видно, как люди стоят в образовавшемся в салоне сугробе, а снег продолжает туда поступать через открытую дверь по мере движения транспорта.