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16:19, 7 ноября 2024Путешествия

Турист заплатил за ужин в ресторане в 100 раз больше чека и не заметил ошибки

Thaiger: в Бангкоке мужчина заплатил за ужин в ресторане в 100 раз больше чека
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ресторан в Таиланде разыскивает туриста, который заплатил за ужин в 100 раз больше чека. Подробности сообщает издание Thaiger.

3 ноября мужчина плотно поел в заведении Neua Luan Luan в Бангкоке. Хотя счет вышел на 2 тысячи батов (около 5,7 тысячи рублей), клиент случайно перевел 202 тысячи батов (578 тысяч). Ресторан опубликовал пост в социальных сетях в надежде, что щедрый посетитель вернется и заберет переплату.

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Тем временем публикация заведения стала вирусной в сети. Одни пользователи удивились, что идентификация лица не сработала и приложение банка допустило такой крупный перевод. Другие комментаторы предположили, что клиент оказался настолько богат, что не заметил ошибки.

При этом о самом посетителе информации очень мало. Официанты не смогли точно определить, местный он или турист. Известно только, что это был пожилой человек. Отмечается, что администрация ресторана также связалась с банком, от которого поступили деньги.

В сентябре прошлого года туристка заказала дорогого лобстера в итальянском ресторане и отпустила его в море. Она заплатила более 20 тысяч рублей за блюдо, которое так и не приготовили.

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