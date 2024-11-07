Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:07, 7 ноября 2024Наука и техника

У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

Biology Letters: летучие мыши-вампиры схожи с кровососущими насекомыми
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Биологи Университета Торонто обнаружила, что летучие мыши-вампиры могут использовать аминокислоты как источник энергии, подобно кровососущим насекомым. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

Ранее было известно, что такие насекомые, как мухи цеце, получают энергию, сжигая аминокислоты из крови своей добычи. Однако позвоночные организмы, в том числе млекопитающие, обычно используют углеводы для энергии и лишь редко способны эффективно метаболизировать аминокислоты. Летучие мыши-вампиры стали одним из редких исключений среди позвоночных, способных усваивать аминокислоты для получения энергии.

Для изучения метаболизма летучих мышей-вампиров исследователи установили маленькую беговую дорожку в лаборатории, создав условия, имитирующие передвижение летучих мышей в естественной среде. Этот метод позволил наблюдать за метаболизмом летучих мышей без значительных помех.

Чтобы точно измерить метаболические процессы, команда использовала датчики, фиксирующие потребление кислорода и выдыхаемый углекислый газ. Приборы также анализировали изотопы углерода, позволяя определить, какое количество аминокислот было использовано в качестве топлива. Это обеспечило исследователям точные данные о том, как летучие мыши усваивают энергию.

В эксперименте участвовали 24 летучие мыши-вампира, которых кормили коровьей кровью, содержащей аминокислоты с мечеными атомами углерода. Исследователи заставили мышей двигаться со скоростью до 30 метров в минуту, и анализ показал, что основным источником энергии для них были аминокислоты, потребленные с кровью. Эти результаты подтверждают уникальную способность вампиров использовать аминокислоты для поддержания своей активности.

Исследователи отмечают, что летучие мыши-вампиры находятся в постоянном риске из-за необходимости ежедневного питания. Поскольку аминокислоты не могут использоваться для длительного хранения энергии, отсутствие пищи даже на короткий срок может привести к опасному истощению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Лукашенко выразил надежду на изменения в связи с возвращением Трампа

      Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

      В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

      Талибы понадеялись на улучшение отношений с США при Трампе

      Россиянин три года приставал к дочери сожительницы и получил 18 лет колонии

      Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

      На Западе признали хаотичное отступление ВСУ

      Звезда девяностых рассказал о бандитской «крыше»

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше