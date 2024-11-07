У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

Biology Letters: летучие мыши-вампиры схожи с кровососущими насекомыми

Биологи Университета Торонто обнаружила, что летучие мыши-вампиры могут использовать аминокислоты как источник энергии, подобно кровососущим насекомым. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

Ранее было известно, что такие насекомые, как мухи цеце, получают энергию, сжигая аминокислоты из крови своей добычи. Однако позвоночные организмы, в том числе млекопитающие, обычно используют углеводы для энергии и лишь редко способны эффективно метаболизировать аминокислоты. Летучие мыши-вампиры стали одним из редких исключений среди позвоночных, способных усваивать аминокислоты для получения энергии.

Для изучения метаболизма летучих мышей-вампиров исследователи установили маленькую беговую дорожку в лаборатории, создав условия, имитирующие передвижение летучих мышей в естественной среде. Этот метод позволил наблюдать за метаболизмом летучих мышей без значительных помех.

Чтобы точно измерить метаболические процессы, команда использовала датчики, фиксирующие потребление кислорода и выдыхаемый углекислый газ. Приборы также анализировали изотопы углерода, позволяя определить, какое количество аминокислот было использовано в качестве топлива. Это обеспечило исследователям точные данные о том, как летучие мыши усваивают энергию.

В эксперименте участвовали 24 летучие мыши-вампира, которых кормили коровьей кровью, содержащей аминокислоты с мечеными атомами углерода. Исследователи заставили мышей двигаться со скоростью до 30 метров в минуту, и анализ показал, что основным источником энергии для них были аминокислоты, потребленные с кровью. Эти результаты подтверждают уникальную способность вампиров использовать аминокислоты для поддержания своей активности.

Исследователи отмечают, что летучие мыши-вампиры находятся в постоянном риске из-за необходимости ежедневного питания. Поскольку аминокислоты не могут использоваться для длительного хранения энергии, отсутствие пищи даже на короткий срок может привести к опасному истощению.