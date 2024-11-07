Украина выпустила ракету по региону России

Губернатор Смирнов: средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал губернатор. О каких-либо повреждениях или пострадавших в результате попытки атаки он не сообщил.

С начала суток четверга, 7 ноября, в Курской области трижды объявляли опасность атаки со стороны Украины. По данным Минобороны, за ночь случаев попыток атак на приграничный регион не зафиксировано.

В ночь на 7 ноября ВСУ пытались атаковать два региона России. Силы ПВО сбили 14 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.