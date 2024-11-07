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12:45, 7 ноября 2024Силовые структуры

Управляющей скандальным домом престарелых в российском городе избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения управляющей домом престарелых в Перми Цыцевой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Свердловский районный суд избрал меру пресечения управляющей домом престарелых «Долголетие» в Перми Татьяне Цыцевой. Об этом сообщает URA.RU.

Судья наложил на женщину ряд запретов, отказав следователю в ходатайстве о заключении ее под стражу. При рассмотрении вопроса по мере пресечения суд учел, что Цыцева не судима, воспитывает одна восьмилетнего ребенка, а ее муж находится в зоне спецоперации. Ее освободили в зале суда, но ей нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми по делу.

Скандал в пермском доме престарелых начался в 2023 году после жалоб родственников на плохое отношение к постояльцам, в результате чего некоторые пожилые люди не выжили. Проверки надзорных органов выявили многочисленные нарушения в деятельности соцучреждения. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после чего работа дома престарелых была приостановлена. Прокуратура добивается в суде его полного закрытия.

В сентябре сообщалось об аресте хозяйки дома престарелых в Казани, где пожилых россиян содержали в ужасных условиях.

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