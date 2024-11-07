Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 7 ноября 2024Мир

В Чехии заявили о планах Трампа переложить помощь Украине на ЕС

Гавличек: Трамп после победы постарается переложить помощь Украине на ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

После победы на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп постарается переложить оказание помощи Украине на Европейский союз (ЕС). Такое предположение сделал заместитель главы чешского оппозиционного движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Карел Гавличек, его слова передает РИА Новости.

«Мы ожидаем усиление давления с целью окончания конфликта на Украине и стремление США перенести связанные с ним расходы на Европейский союз», — сказал он.

Кроме того, в случае завершения конфликта на Украине Чехия может столкнуться с новым потоком мигрантов с Украины, считает Гавличек. По его мнению, это является угрозой для его страны.

Ранее бывший премьер-министр Чехии, председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил, что конфликт на Украине завершится в случае избрания кандидата от республиканцев Дональда Трампа президентом США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше