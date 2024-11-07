В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

Загадочный мужчина из Австралии не признал себя исчезнувшим британским лордом

Пенсионер из Австралии, которого заподозрили в том, что он является загадочно пропавшим в 1974 году лордом Луканом, рассказал о своей связи с Букингемским дворцом. Об этом пишет Daily Mail.

Лорд Лукан был эксцентричным британским аристократом. Он исчез после того, как его обвинили в расправе над сиделкой его родителей Сандрой Риветт. Сын женщины, Нил Берриман, долгие годы пытается найти Лукана. В итоге в деле появился человек из Австралии с темным прошлым, который живет в Брисбене. Берриман убежден, что он и является лордом Луканом.

Австралиец согласился пообщаться за кадром с создателями нового документального фильма об исчезнувшем лорде, но отказался признать, что как-то связан с ним. Пожилой мужчина заявил, что происходит из аристократического британского семейства, вырос в Лондоне и учился в Итонском колледже. «Часть семьи была английской аристократией, связана с Букингемским дворцом», — заявил мужчина. При этом издание уточняет, что ранее ему приписывают некую связь с принцессой Маргарет — младшей сестрой Елизаветы II.

Австралиец также сказал, что в его свидетельстве о рождении «должно быть написано Дерек Белл Кроутер», хотя он в этом не уверен. Он признался, что четырежды менял имя, а на другом конце света оказался в поисках «подходящего места для жизни, друзей и компаньонов».

«Я не знаю, кто этот лорд Лукан, черт бы его побрал. Мне наскучило это интервью, надеюсь, вы закончили. Нил, где бы ты сейчас ни находился, я хочу уверить тебя, что я не тот человек, никогда им не был и не буду», — обратился мужчина к сыну Риветт в завершении беседы.

Ранее австралиец британского происхождения, считающий себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы, представил очередное доказательство своей правоты. По мнению мужчины, его дочь очень похожа на принцессу Шарлотту Уэльскую — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.