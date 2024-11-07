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21:03, 7 ноября 2024Из жизни

В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

Загадочный мужчина из Австралии не признал себя исчезнувшим британским лордом
Никита Савин
Никита Савин
Ричард Джон Бингэм

Ричард Джон Бингэм. Фото: McCabe / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Пенсионер из Австралии, которого заподозрили в том, что он является загадочно пропавшим в 1974 году лордом Луканом, рассказал о своей связи с Букингемским дворцом. Об этом пишет Daily Mail.

Лорд Лукан был эксцентричным британским аристократом. Он исчез после того, как его обвинили в расправе над сиделкой его родителей Сандрой Риветт. Сын женщины, Нил Берриман, долгие годы пытается найти Лукана. В итоге в деле появился человек из Австралии с темным прошлым, который живет в Брисбене. Берриман убежден, что он и является лордом Луканом.

Австралиец согласился пообщаться за кадром с создателями нового документального фильма об исчезнувшем лорде, но отказался признать, что как-то связан с ним. Пожилой мужчина заявил, что происходит из аристократического британского семейства, вырос в Лондоне и учился в Итонском колледже. «Часть семьи была английской аристократией, связана с Букингемским дворцом», — заявил мужчина. При этом издание уточняет, что ранее ему приписывают некую связь с принцессой Маргарет — младшей сестрой Елизаветы II.

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Австралиец также сказал, что в его свидетельстве о рождении «должно быть написано Дерек Белл Кроутер», хотя он в этом не уверен. Он признался, что четырежды менял имя, а на другом конце света оказался в поисках «подходящего места для жизни, друзей и компаньонов».

«Я не знаю, кто этот лорд Лукан, черт бы его побрал. Мне наскучило это интервью, надеюсь, вы закончили. Нил, где бы ты сейчас ни находился, я хочу уверить тебя, что я не тот человек, никогда им не был и не буду», — обратился мужчина к сыну Риветт в завершении беседы.

Ранее австралиец британского происхождения, считающий себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы, представил очередное доказательство своей правоты. По мнению мужчины, его дочь очень похожа на принцессу Шарлотту Уэльскую — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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