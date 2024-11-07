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09:33, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении предприятия

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о повреждении предприятия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Криворожском районе Днепропетровской области на территории Украины получило повреждение одно из предприятий региона. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«В Криворожском районе враг ночью атаковал БПЛА Грушевскую общину», — написал украинский чиновник. Все городские службы, по его словам, продолжают работать.

Ранее глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не уточнил.

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