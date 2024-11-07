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15:22, 7 ноября 2024Россия

В Госдуме назвали причину победы Майи Санду на выборах в Молдавии

Депутат Матвейчев: Санду победила на выборах за счет фальсификаций
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Майя Санду победила на выборах в Молдавии исключительно за счет фальсификаций. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, передают «Известия».

«Благодаря огромным фальсификациям по официальным данным Санду победила. Для того чтобы был понятен масштаб этих фальсификаций, я приведу некоторые цифры. При подсчете голосов на момент учета 87 процентов бюллетеней у [ее оппонента Александра] Стояногло был 51,16 процента, а у Санду все еще 48,84 процента. Опережать она начала при подсчете 92 процентов бюллетеней, в самом конце», — напомнил депутат.

По его словам, молдавский политик одержала победу за счет голосов граждан, проживающих в странах Запада и голосовавших на европейских площадках. Спикер добавил, что в рамках выборов голосующие делятся на несколько сегментов — в Молдавии не оказалось ни одного сегмента, где победу одержала бы Санду.

Ранее экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло признал поражение во втором туре выборов в стране с одной оговоркой. Он заметил, что одержал разгромную победу внутри страны.

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