В Кремле опровергли данные о неформальном поздравлении Трампа от Путина

Песков опроверг сообщения, что Путин неформально поздравил Трампа с победой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения, что президент России Владимир Путин неформально поздравил победившего на выборах президента США Дональда Трампа через третьих лиц. Его слова передает ТАСС.

«Недостоверная [информация]», — отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом Песков прокомментировал данные СМИ о том, что Путин «через знакомых» передал Трампу поздравления.

6 ноября Песков заявил, что ему не известно о планах российского лидера поздравлять Трампа с победой на президентских выборах