В Кремле опровергли данные о неформальном поздравлении Трампа от Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения, что президент России Владимир Путин неформально поздравил победившего на выборах президента США Дональда Трампа через третьих лиц. Его слова передает ТАСС.
«Недостоверная [информация]», — отметил пресс-секретарь президента.
Таким образом Песков прокомментировал данные СМИ о том, что Путин «через знакомых» передал Трампу поздравления.
6 ноября Песков заявил, что ему не известно о планах российского лидера поздравлять Трампа с победой на президентских выборах