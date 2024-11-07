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11:10, 7 ноября 2024Мир

В Кремле опровергли данные о неформальном поздравлении Трампа от Путина

Песков опроверг сообщения, что Путин неформально поздравил Трампа с победой
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения, что президент России Владимир Путин неформально поздравил победившего на выборах президента США Дональда Трампа через третьих лиц. Его слова передает ТАСС.

«Недостоверная [информация]», — отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом Песков прокомментировал данные СМИ о том, что Путин «через знакомых» передал Трампу поздравления.

6 ноября Песков заявил, что ему не известно о планах российского лидера поздравлять Трампа с победой на президентских выборах

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