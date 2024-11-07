В Кремле высказались о возможном присутствии представителей России на инаугурации Трампа

Песков заявил, что пока не знает, кого будут приглашать на инаугурацию Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, кого будут приглашать на церемонию инаугурации победившего на выборах в США Дональда Трампа. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном присутствии представителей РФ на инаугурации американского лидера, его слова передает ТАСС.

«Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», — отметил представитель Кремля.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.