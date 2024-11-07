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10:48, 7 ноября 2024Россия

В регионе России назначили выплаты семьям не вернувшихся из боев в Курской области военных

В Татарстане назначили выплаты семьям участников боев в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Татарстане назначили выплаты семьям участников боев в Курской области, которые уже не вернутся с фронта. Соответствующий указ подписал глава региона России Рустам Минниханов.

Размер выплаты «по защите территорий в рамках специальной военной операции» вдовам, матерям и другим близким родственникам военных составит 2 миллиона рублей.

Теперь чиновникам предстоит привести все нормативные акты в соответствие с новым указом и обеспечить его исполнение, следует из опубликованного документа.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По данным на 6 ноября, с начала вторжения украинских солдат на российскую территорию спасти не удалось более 100 мирных жителей, еще свыше 350 человек получили ранения.

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