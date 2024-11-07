В России глава поселка объяснил работникам отсутствие зарплаты запоем главбуха

Глава поселка в Якутии объяснил отсутствие денег тем, что главбух ушел в запой

Глава поселка Чернышевский Мирнинского района Якутии Артем Ширшов объяснил работникам, что главный бухгалтер ушел в запой. Об этом сообщает издание SakhaTime.

В мае администрация поселка заключила контракт на создание Досугового центра для пенсионеров. В августе подрядчик предоставил документы о выполнении работ. Однако деньги за объект рабочие не получили.

Подрядчик заявил, что Ширшов якобы перестал отвечать на звонки, а 16 сентября внес его телефон в черный список. Затем главе поселка позвонили с другого телефона и задали вопрос об оплате. Чиновник ответил, что бухгалтер находится в состоянии алкогольного опьянения, а «возлияния могут продолжаться от двух до трех недель».

Ранее в Екатеринбурге учителя пожаловались на то, что у них принудительно отобрали часть заработной платы в помощь жителям Курской области. Известно, что в Академическом районе у педагогов вычли по тысяче рублей, у директоров школ и их заместителей также забрали денежные средства в помощь российскому региону.