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20:40, 7 ноября 2024Моя страна

В российском регионе повторно зацвели цветы и деревья

В Калининграде повторно зацвели клевер, маргаритка и каштан
Мария Винар

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Калининграде повторно зацвели цветы и деревья. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

Россияне поделились с журналистами снимками цветущих растений. Так, жители российского региона запечатлели на камеры землянику, клевер, маргаритку, азалию, а также каштан.

«В калининградских календарях непонятный сбой — написано, что сейчас ноябрь. Природа говорит, что май», — подписали фото авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле второй раз за год зацвела сирень. Тогда очевидцы заметили в сентябре цветущие кустарники.

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