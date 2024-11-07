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13:26, 7 ноября 2024Бывший СССР

В СНГ разработают концепцию военного сотрудничества

Лебедев: страны СНГ начали разрабатывать концепцию военного сотрудничества
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Страны СНГ начали разрабатывать концепцию сотрудничества в военной сфере до 2030 года из-за обострения ситуации в мире. Об этом заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев на 12 встрече секретарей советов безопасности стран, передает РИА Новости.

По его словам, наращивание сотрудничества в военном секторе является стабилизирующем фактором. «Мы в СНГ приступаем к разработке проекта концепции военного сотрудничества до 2030 года, в которой обозначим четкие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия», — заявил он.

Он добавил, что подготовка вооруженных сил стран-СНГ должна осуществляться для обмена опыта в разных сферах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о необходимости корректировать документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений. «Важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества (СНГ — прим. "Ленты.ру"»), — отметил он.

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