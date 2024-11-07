В США из-за зумеров возникли проблемы с тысячами бюллетеней

CNN: в штате Невада в США возникла проблема несоответствия подписей в бюллетенях

Штат Невада в США столкнулся проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей. Об этом сообщает американский канал CNN.

Так, по данным телеканала, в округе Кларк необходима верификация более 11 тысячи бюллетеней из-за несоответствия подписей. Отмечается, что данная проблема возникла в частности из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят лишь электронные подписи.

Как утверждает госсекретарь штата Невада Франциско Агилар, молодежь живет в цифровом мире и не пользуется настоящей подписью «в реальной жизни».

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Дональда Трампа с победой. В ходе разговора она признала свое поражение.

