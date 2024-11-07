Вероятность отката санкционного режима в отношении России к 2021 году оценили

Политолог Дудаков допустил снятие ряда санкций с России после победы Трампа

После прихода к власти нового президента США Дональда Трампа с России могут снять часть санкций в сфере финансов из числа тех, что невыгодны самим Штатам, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Вместе с тем, он добавил, что откат санкционного режима в отношении России к состоянию 2021 года на данных момент не просматривается.

«Какие-то санкции, безусловно, могут откатить. Это не значит, что прекращается холодная война и противостояние. Дело в том, что было введено много избыточных санкций, которые мешают самим США в торговле с Россией в тех сферах, где эта торговля еще продолжается», — объяснил политолог.

По мнению Дудакова, могут быть сняты ограничения с банков, которые осуществляют транзакции с Западом. Возможно, как он считает, и снятие других ограничений, но только в случае успешных переговоров по украинскому конфликту.

«Системная отмена санкций и возвращение к 2021 году пока не просматриваются. Но многое зависит от того, как пройдут переговоры по Украине: если удастся добиться каких-то вменяемых условий, то в договор может быть включено и снятие санкций. Надо будет смотреть на настроения Трампа и на то, какую команду он сформирует», — заключил американист.

Ранее сообщалось, что на Западе обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов после победы Трампа.