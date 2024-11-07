Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 7 ноября 2024Путешествия

Весь алкоголь на застрявшем в Японии круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным

Shot: алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии круизном лайнере
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Motoo Naka / Globallookpress.com

Весь алкоголь на круизном лайнере Spectrum of the Seas, застрявшем в Японии с сотнями россиян на борту, сделали бесплатным. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам подписчиков портала, таким образом компания хочет задобрить пассажиров. «В их голосах уже слышатся нотки радости, — пишет источник. — Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят не так страшно».

Материалы по теме:
«Это было лучшим решением в жизни» Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
«Это было лучшим решением в жизни»Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
20 апреля 2023
«Настоящий бум» Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
«Настоящий бум»Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
5 ноября 2024

Журналисты также выяснили, что из-за задержки лайнера у многих туристов пропали авиабилеты за десятки тысяч рублей. Они бронировали места на рейсах 9-10 ноября, тогда как круизный лайнер после ремонта прибудет в Шанхай только к 11 числу.

Теперь на обратную дорогу россиянам придется потратить еще почти 200 тысяч, при том что сам круиз обошелся каждому почти в 1000 евро (105 тысяч рублей).

О том, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама на круизном лайнере, стало известно 7 ноября. Причиной задержки стала поломка судна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

      В российском городе после ливня рухнул потолок в доме

      Визажистка сняла Агату Муцениеце в откровенном наряде

      Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Заочный приговор бывшему адвокату за фейки о Российской армии признали законным

      Российские военные поразили крупный опорный пункт ВСУ

      Шойгу заявил о дилемме Запада по Украине

      Российского спортивного комментатора и общественника задержали в Дагестане

      Популярный российский блогер рассказал о сотрудничестве с ОПГ

      Дефицит бюджета России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше