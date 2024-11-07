Владельца Ralf Ringer обвинили в неуплате налогов на сотни миллионов рублей

Уголовное дело гендиректора Ralf Ringer об уклонении от налогов передано в суд

Московская прокуратура передала в суд уголовное дело против генеральных директоров компаний «Ральф Рингер» и «Промснабпоставка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В материалах дела указано, что их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о 588 миллионах рублей. Следователи считают, что обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми не желали заключать договоры напрямую. В итоге формальный документооборот был организован через подконтрольную «Промснабпоставка» компанию. Уголовное дело направлено в Останкинский суд.

Расследование уголовного дела тянется не первый год. Проблемы у Ralf Ringer начались в 2021 году, когда налоговая инспекция насчитала недоимок на 3,2 миллиарда рублей. Позже компания добилась снижения суммы до 1,5 миллиарда рублей, однако суды признали само решение о штрафе законным.

Осенью 2023 года стало известно, что Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства из-за ареста банковских счетов. Тогда задолженность составляла 20,7 миллиона рублей, и погасить ее компания не могла.