Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 7 ноября 2024Экономика

Владельца Ralf Ringer обвинили в неуплате налогов на сотни миллионов рублей

Уголовное дело гендиректора Ralf Ringer об уклонении от налогов передано в суд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Московская прокуратура передала в суд уголовное дело против генеральных директоров компаний «Ральф Рингер» и «Промснабпоставка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В материалах дела указано, что их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о 588 миллионах рублей. Следователи считают, что обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми не желали заключать договоры напрямую. В итоге формальный документооборот был организован через подконтрольную «Промснабпоставка» компанию. Уголовное дело направлено в Останкинский суд.

Расследование уголовного дела тянется не первый год. Проблемы у Ralf Ringer начались в 2021 году, когда налоговая инспекция насчитала недоимок на 3,2 миллиарда рублей. Позже компания добилась снижения суммы до 1,5 миллиарда рублей, однако суды признали само решение о штрафе законным.

Осенью 2023 года стало известно, что Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства из-за ареста банковских счетов. Тогда задолженность составляла 20,7 миллиона рублей, и погасить ее компания не могла.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше