Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

NYT: при Трампе Европе придется выстраивать отношения с США как с конкурентом

Во время нового срока победившего на выборах американского президента Дональде Трампе Европе придется выстраивать отношения с США как с конкурентом. Об этом пишет NYT со ссылкой на экспертов.

«Победа Трампа очень болезненна для европейцев, поскольку ставит их перед вопросом, от которого они изо всех сил пытались скрыться: "Как нам вести себя с Соединенными Штатами, которые видят в нас скорее конкурента и помеху, чем друга, с которым можно работать?"» — заявила заместитель директора по международным исследованиям в парижском Институте Монтеня Джорджина Райт.

Издание также приводит слова французского оборонного аналитика Франсуа Хейсбура, сообщившего, что Трамп во время нового срока будет придерживаться четких позиций. В их числе эксперт назвал скептическое отношение к многосторонним союзам, а также уважение к президенту России Владимиру Путину и неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В публикации также отмечается, что европейские союзники США обеспокоены непредсказуемостью Трампа. При этом страны Европы намерены активно поддерживать связь с администрацией нового американского лидера, продолжая сотрудничать с конгрессменами США, выступающими за активное участие страны в НАТО.

Ранее в НАТО признали, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и победа Трампа только усиливает обеспокоенность по этому поводу.