Филиппо: желающие разрешить удары по России должны ехать воевать на Украину

Желающие разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием должны сами ехать воевать на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал резолюцию группы французских депутатов с предложением снять ограничения на удары по российской территории. Политик отметил, что они выступили с такой инициативой на фоне победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа, которая, по его словам, разрушила их мир.

«Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! "Ястребы" закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!», — высказался он.

Ранее стало известно об удивлении президента Украины Владимира Зеленского отказом США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Отмечается, что украинская сторона не смогла убедить чиновников Вашингтона в необходимости подобного разрешения.