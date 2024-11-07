Водителям напомнили часто забываемые правила парковки

«СберАвто»: нельзя парковаться близко к дверям магазина

При парковке автомобиля водитель может оказаться в ситуации, когда он не понимает, что своими действиями нарушает правила или создает неблагоприятные условия для своей машины или окружающих. О часто забываемых правилах парковки в беседе с «Известиями» напомнили эксперты «СберАвто».

В частности, водителям напомнили о запрете парковки на детских площадках, тротуарах и газонах, а также о недопустимости перекрытия свободного проезда на вело- и пешеходных дорожках. Кроме того, уточнили эксперты, нельзя оставлять машину на расстоянии ближе пяти метров от мусорного контейнера, если там не предусмотрены парковочные места, и менее чем в десяти метрах от дверей магазина.

Также автолюбителям напомнили о правилах парковки на разных дорогах. Так, в городе нельзя оставлять машину на однополосных улицах со сплошной линией разметки или трамвайными путями посередине, если расстояние от припаркованного авто до разделительной линии составляет менее трех метров. За городом также можно парковать машину на дороге только в том случае, если для проезда другого транспортного средства есть необходимое расстояние — те же три метра. При этом на проезжей части «Главной дороги» (знак 2.1) автомобили парковать нельзя.

При парковке в предусмотренных для этого местах водителей призвали обращать внимание на знаки и разметку, так как с их помощью может регулироваться направление движения, возможность поворота или места прохода пешеходов. В случае ДТП виновным окажется тот, кто проигнорировал соответствующие знаки и разметку.

Эксперты отметили, что не все правила парковки оговорены в разделе 12 ПДД РФ. Так, на территориях природоохранных зон — заповедников, заказников и национальных парков — нельзя не только оставлять машины, но и заезжать туда, о чем говорится в отдельных нормативных актах. В водоохранных зонах тоже действуют свои правила: к морю в общих случаях нельзя подъезжать ближе чем на 500 метров, к рекам и ручьям — от 50 до 200 метров, в зависимости от размера водоема и водоохранной зоны.

В «СберАвто» также призвали избегать парковки рядом со стройплощадкой, несмотря на отсутствие прямого запрета. Эксперты пояснили: машина может стать препятствием для большегрузной техники.

Ранее в России задумали изменить число парковок у жилых домов с 2026 года. Сократить норму по количеству парковочных мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручили к декабрю 2025 года. В ведомстве считают, что инициатива снизит давление на транспортную сеть городов.