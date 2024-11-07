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08:13, 7 ноября 2024Россия

Володин заявил о разработке новых ограничений для иноагентов и релокантов

Володин: ГД разрабатывает ограничения на выплаты иноагентам по авторским правам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума разрабатывает и, возможно, через несколько дней уже начнет рассматривать законопроект об новых ограничениях для иноагентов — в сфере выплаты по авторским правам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Согласно заявлению Володина, инициатива предполагает, что любые доходы от творческой деятельности иноагента будут направляться на специальный рублевый счет, а получение дохода иным путем будет запрещено. По словам политика, в разработке находятся и аналогичные ограничения для негативно высказывающихся о России релокантов.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.

Володин отметил, что ограничения по авторским правам коснутся, среди прочего, сферы науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков и сообщений в СМИ.

Ранее сообщалось, что из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента.

ЖЗЛ
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