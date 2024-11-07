Впервые поговоривший с Трампом премьер Японии рассказал об одном наблюдении

Премьер Японии Исиба: Трамп показался дружелюбным человеком при разговоре

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США республиканцем Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции, трансляцию которой вел канал NHK, он рассказал о впечатлениях от общения с политиком.

По словам Исибы, разговор продолжался около пяти минут. Он также подчеркнул, что это был первый раз, когда он говорил с Трампом. «Он [Трамп] произвел впечатление дружелюбного. Мне показалось, что он тот, с кем я могу говорить честно, а не маскировать и приукрашивать слова», — указал японский премьер на наблюдение, сделанное им в ходе разговора.

Генсек правительства Японии Есимаса Хаяси добавил, что стороны договорились работать над укреплением альянса двух стран, а также провести личную встречу.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах президента США. Утверждается, что звонок главы КНР произошел на фоне усилий мировых лидеров выйти на контакт с Трампом при помощи официальных и неофициальных каналов.