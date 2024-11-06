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23:52, 6 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах

CNN: лидер КНР Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Danichev / Brics-Russia2024 / Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что звонок китайского лидера произошел на фоне усилий мировых лидеров выйти на контакт с Трампом при помощи официальных и неофициальных каналов.

До этого действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу. Глава Белого дома поздравил республиканца с победой на выборах главы государства. Также он пригласил Трампа в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

Ранее бывший американский президент Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой. «Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента США, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — отметил он.

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