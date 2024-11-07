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19:28, 7 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила о неочевидной причине снижения умственных способностей

Эндокринолог Павлова: колебания сахара в крови ускоряют старение мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Частые колебания сахара в крови ускоряют старение мозга, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неочевидную причину снижения умственных способностей она раскрыла в своем Telegram-канале.

Павлова подчеркнула, что правильное и сбалансированное питание способно нормализовать уровень сахара в крови и таким образом замедлить старение мозга. По словам врача, лучше всего для этой цели подходит средиземноморская диета. «Средиземноморская диета включает в себя основные принципы правильного, сбалансированного питания: много овощей, фруктов, ненасыщенных жиров, меньше алкоголя, сахара, красного мяса и вредных жиров. Особое внимание уделяет зеленым листовым овощам, богатым полифенолами», — уточнила эндокринолог.

Павлова добавила, что эффективно приводят в норму уровень глюкозы зеленый чай и бурые водоросли ундария, также известные как вакамэ. При этом врач отметила, что полностью отказываться от сахара необязательно. По ее словам, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения здоровый человек при потреблении около 2000 килокалорий может съедать около 50 граммов сахара в сутки. Но важно, чтобы большая часть этого количества приходилась на скрытые сахара, которые содержатся в обычных продуктах питания.

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Ранее Павлова посоветовала играть в пасьянс и маджонг, чтобы замедлить старение мозга. По ее словам, эти игры повышают скорость реакции, улучшают координацию, внимательность и способность к вычислению.

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