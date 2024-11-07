МО РФ: ВСУ потеряли танк в ходе новой попытки прорваться в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк при новой попытке прорваться в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные отразили четыре контратаки украинских войск в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвали атаку в направлении населенного пункта Новая Сорочина. Бои велись подразделениями группировки войск «Север».

Как сообщили в МО РФ, потери противника на этом направлении составили около 40 солдат. Российские военные также уничтожили танк и автомобиль ВСУ.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся уже три месяца. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по 11 украинским бригадам в Курской области. Всего за сутки украинская армия потеряли более 150 солдат.

