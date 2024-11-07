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13:52, 7 ноября 2024Из жизни

Женатый мошенник завел романы с четырьмя соседками одновременно

В Китае женатый мошенник одновременно обокрал четырех любовниц
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: freepik

В Китае мужчина обманул жену и обокрал четырех любовниц. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина с фамилией Сяоцзюнь вырос в неблагополучной семье и даже не окончил среднюю школу. Он скрывал свое происхождение и при знакомстве с будущей женой по фамилии Сяоцзя выдал себя за богатого наследника. Ухаживая за Сяоцзя, мужчина часто покупал ей поддельные вещи известных брендов. Лишь когда женщина вышла замуж и забеременела от Сяоцзюня, она узнала правду о его финансовом положении. Она не стала разводиться, но выгнала мужа из дома.

Всего через неделю после ссоры все еще женатый Сяоцзюнь через онлайн-игру познакомился с другой девушкой, которую звали Сяохун. Он обманул новую возлюбленную тем же способом, что и жену. Под предлогом строительства дома он одолжил у нее 140 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей), которые потратил на поддержание образа богача. После того как Сяохун забеременела, он снял квартиру в том же здании, где до этого жил с женой. Устроив свою жизнь, мошенник одновременно завел романы еще с тремя соседками, живущими в том же жилом комплексе. Он забрал у них в общей сложности 33 тысячи юаней (451,4 тысячи рублей).

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В апреле 2023 года одна из женщин попросила любовника вернуть деньги. Сяоцзюнь арендовал роскошный автомобиль, чтобы встретиться с Сяосинь, и вручил ей черный пластиковый пакет — якобы с деньгами. Он приказал ей не открывать его, заявив, что это для «важного дела». После этого мужчина стал игнорировать звонки и сообщения девушки. Месяц спустя она открыла сумку и обнаружила, что внутри лежат фальшивые банкноты. Потрясенная и разгневанная, она обратилась в полицию. Сяоцзюня задержали.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина решил стать «богом брака» и завел четырех жен. Он живет с тремя из них в одном доме, не работает и занимается бытом.

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