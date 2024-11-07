Звезда девяностых рассказал о бандитской «крыше»

Певец Рома Жуков признался, что отдавал половину заработков бандитам за «крышу»

Известный певец Рома Жуков, прославившийся в составе группы «Мираж», рассказал о том, как работал с бандитами в 90-х, отдавая им часть своих заработков. Его слова передает издание kp.ru.

По словам артиста, в 90-х он оказался под крылом казанской группировки, за что приходилось платить с каждого выступления.

«Это было взаимовыгодное сотрудничество: я получал их покровительство, они — половину моих гонораров. Например, меня не брали в безумно популярное шоу «50/50». Ребята приехали, подняли директора за грудки, меня сразу позвали», — признался Жуков.

В итоге, как рассказывает певец, он стал любимчиком бандитов, которые тогда держали часть Арбата.

«При «казанских» я был свадебным генералом. Они улетали гулять в Сочи, снимали все люксы отеля «Жемчужина», а я веселился с ними. Но со временем как-то постепенно отдалялись, а потом я узнал, что Лехи Француза не стало», — заявил Рома.

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