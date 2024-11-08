8 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

8 ноября в России празднуют День Сибири, а в мире — День урбанизма. Православные сегодня вспоминают великомученика Димитрия Солунского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День Сибири

Праздник был установлен при Александре III по случаю 300-летия присоединения Сибири. Считается, что 8 ноября 1582 года казаки под предводительством атамана Ермака взяли столицу Сибирского ханства Искер.

Сегодня Сибирь является одним из символов страны, обширный регион известен своими природными богатствами, такими как нефть, газ и золото.

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 8 ноября

День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей;

День ветеранов спорта.

Праздники в мире

Международный день КВН

8 ноября 1961 года на экраны вышел первый выпуск программы КВН (Клуб веселых и находчивых). Через 10 лет ее закрыли из-за цензуры, но в 1986-м возродили вновь. Тогда с подачи бессменного ведущего Александра Маслякова КВН стал главной юмористической программой СССР, а затем и России.

Юмористические игры КВН популярны и сегодня. По статистике, более миллиона человек по всему миру ежегодно играют в КВН. Более 90 процентов общеобразовательных организаций России имеют свои команды.

Всемирный день градостроительства

Праздник появился в 1949 году по инициативе профессора Университета Буэнос-Айреса Карлоса Мариа делла Паолеры. В России этот день отмечается с 2012 года.

Другое название этого праздника — День урбанизма. Его отмечают архитекторы и профессиональные строители, которые занимаются разработкой проектов и возведением зданий.

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 8 ноября

День пианиста;

Всемирный День без Wi-Fi;

Международный день радиологии;

День первых признаков зимы;

Всемирный день капучино;

День исполнения желаний.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти великомученика Димитрия Солунского

Согласно преданию, отец Димитрия был римским проконсулом, но тайно исповедовал христианство. Когда он ушел из жизни, император Максимиан поставил Димитрия на место отца и сделал властителем Фессалонийской области. Правда, помимо защиты региона от внешних врагов, император велел Димитрию истреблять христиан.

Вместо этого святой начал искоренять языческие традиции и обращать местных в христианскую веру. Императору вскоре донесли об этом — готовясь к кончине, Димитрий раздал свое имущество и предался посту. Его заключили в темницу, позже по приказу императора стража пронзила тело святого копьями. Через сто лет верующие обрели его нетленные мощи, считается, что при гробе великомученика совершались исцеления и чудеса.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 ноября

Воспоминание великого землетрясения в Царьграде;

День памяти преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского;

День памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского);

День памяти преподобного Афанасия Мидикийского;

День памяти преподобного Димитрия Басарбовского (Бассарабовского).

Приметы на 8 ноября

В народе 8 ноября — Дмитриев день. На Руси особенно почиталась суббота перед праздником в честь Димитрия Солунского или выпадающая на него — указом князя Дмитрия Донского в этот день поминали воинов, павших в Куликовской битве.

На Дмитриев день в старину пекли блины — первые из них оставляли на окнах, чтобы почтить ушедших родственников;

До праздника люди старались раздать долги, чтобы на будущий год не навлечь на себя бедность;

Если в этот день выпало много снега, считалось, что зима продлится до самой Пасхи.

Кто родился 8 ноября

Ее единственный роман «Унесенные ветром», действия в которого разворачивается на фоне Гражданской войны в США, получил Пулитцеровскую премию в категории «Лучшая художественная книга». Экранизация произведения, вышедшая 1939 году, завоевала восемь премий «Оскар».

Интересно, что сначала Митчелл написала последнюю главу, а затем стала нанизывать части романа одну за другой на сюжетный стержень. Многие главы писательница на пару недель прятала под мебелью в доме и лишь потом перечитывала их и редактировала.

Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Секс-символ и икона стиля 1960-1980-х годов сыграл главные роли в картинах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Затмение». Всего в фильмографии Делона — более сотни фильмов и разноплановых ролей, за что его по праву называли гигантом мирового кинематографа. Кроме того, Делон сам продюсировал и режиссировал кино, а также выпустил несколько музыкальных композиций.

Кто еще родился 8 ноября