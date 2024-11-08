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02:57, 9 ноября 2024Экономика

Аналитик объяснил введение в США исключений из антироссийских санкций

Аналитик Юшков: США сделали исключения из санкций против РФ ради энергетики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о том, что США сделали для себя исключения из антироссийских санкций ради энергетики.

«Здесь речь идет даже не о снятии санкций, а о традиционной практике Соединённых Штатов — введении исключений из-под санкций», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что США выдают генеральные лицензии: например, вводят ограничения против какого-то банка, а потом выдают документ, что сотрудничество с ним запрещено, но переводить и получать деньги за оплату энергоносителей и в других вопросах, касающихся энергетики, разрешается.

Юшков отметил, что это делается для того, чтобы Соединенные Штаты сами не пострадали. Например, если покупатели российской нефти или газа не смогут оплачивать покупку энергоресурса, на рынках возникнет дефицит, который спровоцирует рост цен.

Подобные исключения Вашингтон продлевает, как правило, на полгода, затем рассматривает вопрос дальнейшего продления. При этом санкционный режим сохраняется, заключил аналитик.

Ранее Минфин США сделал исключение из санкций против некоторых российских банков. Послабления были введены до 30 апреля для сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля, древесины, изотопов урана.

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