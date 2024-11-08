Прозоров: среди украинцев отсутствует поддержка «плана победы» Зеленского

Среди простых украинцев отсутствует поддержка «плана победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

По его словам, «план победы» представляет собой план по продолжению войны. Это является причиной отсутствия поддержки плана у населения. «Потому что там вообще нет слова о мире. Там "предоставьте нам ракеты, предоставьте нам свои военные контингенты, мы будем бить по России"», заявил Прозоров.

Ранее депутат Верховной Рады Евгения Кравчук сообщила, что несколько пунктов украинского «плана победы» нацелены на победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По ее словам, речь идет о пункте, в котором предлагается заменить американских военнослужащих в Европе на украинских.

