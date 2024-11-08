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18:39, 8 ноября 2024Силовые структуры

Двоих россиян осудили за финансирование международной террористической организации

В Дагестане осудили пособников международной террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане Южный окружной военный суд приговорил двоих мужчин за финансирование международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они осуждены по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным суда, Булатов Магомед-Вали в 2021 году на территории Республики Дагестан решил вступить в международную террористическую организацию «Хайят Тахрир Аш-Шам» (МТО «ХТШ») (признана террористической и запрещена в России). В период с января 2021 года по апрель 2022 года он общался со своими знакомыми, в том числе с Нариманом Нурмагомедовым, на предмет приверженности и согласию с деятельностью этой организации.

23 октября 2021 года Булатов совершил денежный перевод на кошелек МТО «ХТШ». Он также призывал всех знакомых, в том числе Нурмагомедова, сделать то же самое. В итоге товарищ решил принять участие в спонсировании этой организации и передал Магомеду-Вали деньги для перевода.

Суд приговорил Булатова М-В.М. к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 50 тысяч рублей. А Нурмагомедову Н.И. назначили девять лет и один месяц колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме и штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации.

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