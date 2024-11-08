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05:48, 8 ноября 2024Россия

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи совершили маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром.

Специалистами инженерно-технического состава были выполнены регламентные работы по обслуживанию самолетов. Также они подготовили авиационную технику к новому вылету.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей. Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

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