Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи совершили маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром.

Специалистами инженерно-технического состава были выполнены регламентные работы по обслуживанию самолетов. Также они подготовили авиационную технику к новому вылету.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей. Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.