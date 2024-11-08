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20:55, 8 ноября 2024Моя страна

Гигантскую щуку поймали в российском регионе второй раз за год

Рыбаки из Новосибирска поймали гигантскую щуку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мензелинцев

Рыбаки из Новосибирска поймали гигантскую щуку в одном из местных водоемов. Об этом сообщает «Горсайт».

Это второй за год крупный улов, размеры щуки совпадают с той, что поймали летом, она весит свыше 10 килограммов.

По словам одного из рыбаков, в этот день им удалось поймать около десяти рыб. В прошлый раз они отпустили щуку обратно в водоем. Последний трофейный улов попался на тот же рыбацкий шнурок.

Ранее сообщалось, что уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли на территории парка «Ундория» в Ульяновской области. На данный момент детально рассмотреть останки морского ящера невозможно, но специалисты будут и дальше постепенно исследовать септарию.

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