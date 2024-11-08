Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

Из легендарного ресторана в Париже украли редкие вина на 60 тысяч евро

Во Франции неизвестные снова проникли в легендарный парижский ресторан Tour d'Argent («Серебряная башня») и вынесли оттуда вина на 60 тысяч евро (6,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Преступление произошло в начале ноября. Злоумышленники украли около 750 бутылок. «Серебряная башня» обладает самой большой коллекцией во Франции, а стоимость некоторых редких вин может доходить до десятков тысяч евро за бутылку. Однако, по мнению главного редактора профильного журнала La Revue du vin de France Жерома Бодуэна, воры могут нацелиться и не на самое дорогое вино. «За последние пять-шесть лет количество краж возросло. Цены на вино, особенно на бургундское, сильно поднялись, и это привлекает преступников», — пояснил он.

Специалист отметил, что бутылку бургундского вина, которая десять лет назад стоила 50 евро, сегодня можно сбыть за 400 евро (42 тысячи рублей). Он полагает, что преступники могли и не искать чего-то исключительного, а просто «забросить 20-30 ящиков такого вина в машину».

«Серебряная башня» — один из старейших и самых престижных ресторанов Парижа, он славится блюдами из утки. Согласно легенде, на месте, где находится современное заведение, еще в 1580-х годах располагался постоялый двор, где повар Рурто готовил изысканные паштеты из птицы. Однажды на постоялом дворе остановился король Генрих IV Наваррский и, отведав паштеты Рурто, приказал поставлять их ко двору.

Ресторан «Серебряная башня» обворовали второй раз за год. В январе неизвестные украли оттуда 83 бутылки коллекционного вина на сумму более 1,5 миллиона евро (158 миллионов рублей).