Кулеба едва не послал главу МИД из Америки

Кулеба едва не послал главу МИД из Латинской Америки за фразу о поставках оружия

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба едва не послал главу МИД из страны Латинской Америки за фразу о поставках оружия Киеву. Об этом заявил сам дипломат в интервью «24 каналу».

«Был разговор с министром иностранных дел одной латиноамериканской страны. Честно, я просто на встрече едва не послал», — заявил экс-глава МИД Украины.

Кулеба рассказал о своем раздражении после фразы о собеседника о необходимости прекратить поставки оружия Украине для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, латиноамериканский министр в ходе встречи также призвал найти взаимопонимание с Москвой.

Экс-глава МИД Украины заявил, что за время его пребывания в должности у него было минимум три таких встречи с коллегами из других стран. Дипломат подчеркнул, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки конфликт на Украине видят иначе, чем на Западе.

Ранее Кулеба рассказал о найденном у президента США Джо Байдена до начала специальной военной операции (СВО) документе о падении Украины. По его словам, сам Байден и его администрация по этой причине рассматривали возможность создания правительства Украины в изгнании.