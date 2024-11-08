Кулеба рассказал о найденном у Байдена документе о падении Украины

Кулеба рассказал о найденном у Байдена до СВО документе о падении Украины

Перед началом специальной военной операции (СВО) у президента США Джо Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «24 каналу».

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны», — заявил экс-глава МИД Украины.

Кулеба рассказал о найденном в ходе визита в США незадолго до начала СВО документе. По его словам, сам Байден и его администрация по этой причине рассматривали возможность создания правительства Украины в изгнании.

Ранее Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией. Дипломат обвинил западных партнеров в недостаточном усилении Украины перед началом вооруженного конфликта.