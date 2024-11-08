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12:11, 8 ноября 2024Наука и техника

Найдены доказательства огромного океана на Марсе

Китайский марсоход нашел следы огромного древнего океана на Марсе
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Springer Nature Limited

Ученые Гонконгского политехнического университета нашли новые доказательства в поддержку гипотезы, что на Марсе в древности существовал огромный океан. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Китайский марсоход «Чжужун», который приземлился на равнине Утопия на Марсе в 2021 году, обнаружил различные геологические особенности, свидетельствующие о наличии древнего океана. Среди таких потенциальных следов были выявлены ямчатые конусы, многоугольные впадины и вытравленные потоки — структуры, характерные для областей с водой или льдом, ранее исследованных на Земле.

Исследователи провели детальный анализ данных, собранных марсоходом, спутниковых изображений и дополнительных данных с Земли. Оказалось, что марсианский океан мог образоваться примерно 3,7 миллиарда лет назад в результате мощного наводнения, после чего он замерз. Исследователи предполагают, что океан начал исчезать около 3,4 миллиарда лет назад, возможно, из-за постепенного изменения климатических условий на планете.

Однако некоторые ученые выразили скептицизм относительно выводов исследования. Американский специалист из Университета штата Пенсильвания отметил, что марсианский ветер мог значительно повлиять на сохранность осадочных пород и береговых линий за столь длительный период. С его точки зрения, даже медленные темпы эрозии могли стереть следы береговой линии.

Тем не менее открытие китайского марсохода повышает вероятность существования древнего марсианского океана, что поднимает важный вопрос о пригодности Марса для жизни в прошлом. Если океан действительно существовал, это может сделать Красную планету более привлекательной для исследований на предмет древней жизни, подобной той, что, возможно, зародилась на Земле под водной поверхностью.

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