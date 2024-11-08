МВД России наделят правами по защите традиционных ценностей

МВД России получит полномочия отслеживать традиционные ценности

В России полицейские получат полномочия по защите традиционных ценностей. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке речь идет о деятельности, которая будет сохранять и укреплять традиционные российские ценности. Контроль за этим будет осуществлять МВД.

Президент России Владимир Путин в августе подписал указ об оказании помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Все они смогут обратиться за разрешением на временное проживание без прохождения стандартных процедур.

Возможность переехать получат иностранцы из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки», следовало из указа. Перечень таких стран утвердит правительство России.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об обязанности мигрантов знать законы России и соблюдать их.