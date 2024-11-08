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12:39, 8 ноября 2024Экономика

Названы московские районы с наиболее подорожавшим жильем

РБК: вторичное жилье в Москве больше всего подорожало в районе Дорогомилово
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогу октября лидером по росту цен на вторичное жилье в Москве стал район Дорогомилово, при этом подорожание оказалось незначительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость».

За месяц стоимость «квадрата» во вторичных квартирах и апартаментах в Дорогомилово увеличилась на 0,78 процента, до 437,4 тысячи рублей. На втором месте по росту цен оказался район Тропарево-Никулино — увеличение составило 0,77 процента, до 314 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнули Сокол и Войковский район, где жилье подорожало на 0,67 процента — до 341,2 тысячи и 297 тысяч рублей соответственно.

В первую пятерку также попали Измайлово — плюс 0,66 процента, до 256 тысяч рублей и Покровское-Стрешнево — плюс 0,65 процента, до 292,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за октябрь в большинстве крупных городов России подорожали квартиры в новостройках. Цена метра на первичном рынке в среднем по стране выросла на 0,7 процента, до 138,4 тысячи рублей.

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