Названы московские районы с наиболее подорожавшим жильем

РБК: вторичное жилье в Москве больше всего подорожало в районе Дорогомилово

По итогу октября лидером по росту цен на вторичное жилье в Москве стал район Дорогомилово, при этом подорожание оказалось незначительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость».

За месяц стоимость «квадрата» во вторичных квартирах и апартаментах в Дорогомилово увеличилась на 0,78 процента, до 437,4 тысячи рублей. На втором месте по росту цен оказался район Тропарево-Никулино — увеличение составило 0,77 процента, до 314 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнули Сокол и Войковский район, где жилье подорожало на 0,67 процента — до 341,2 тысячи и 297 тысяч рублей соответственно.

В первую пятерку также попали Измайлово — плюс 0,66 процента, до 256 тысяч рублей и Покровское-Стрешнево — плюс 0,65 процента, до 292,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за октябрь в большинстве крупных городов России подорожали квартиры в новостройках. Цена метра на первичном рынке в среднем по стране выросла на 0,7 процента, до 138,4 тысячи рублей.