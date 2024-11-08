Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:20, 8 ноября 2024Россия

Путин заявил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Президент РФ Путин сообщил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что на купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью десять тысяч и пять тысяч военных. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«Вот сейчас на некоторых направлениях, на купянском направлении — не знаю, говорили это военные или нет пока до меня — там два очага блокирования», — сказал он. По его словам, украинские военные пытаются эвакуироваться, однако «наша артиллерия их мгновенно уничтожает». Российский лидер добавил, что Киев потерял более 30 тысяч военных в Курской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали новую волну наступательных действий на курском направлении. По данным DeepState, российские бойцы возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В Кремле заявление президента России назвали официальным

      На Украине призвали Зеленского начать переговоры с Россией

      ВС России начали наступление на Курском направлении

      На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

      На Украине сделали заявление о помощи стране после избрания Трампа

      В США назвали интересующий Россию шаг Трампа по Украине

      Макрон заявил о невозможности Европы быть «травоядной»

      Трамп определился с главой аппарата Белого дома

      Школьная соцработница занялась сексом с учеником

      Старающейся преодолеть неприязнь ко внешности уродливого партнера девушке дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше