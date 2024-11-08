Путин заявил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Президент РФ Путин сообщил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что на купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью десять тысяч и пять тысяч военных. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«Вот сейчас на некоторых направлениях, на купянском направлении — не знаю, говорили это военные или нет пока до меня — там два очага блокирования», — сказал он. По его словам, украинские военные пытаются эвакуироваться, однако «наша артиллерия их мгновенно уничтожает». Российский лидер добавил, что Киев потерял более 30 тысяч военных в Курской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали новую волну наступательных действий на курском направлении. По данным DeepState, российские бойцы возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.