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02:59, 8 ноября 2024Россия

ВС России начали наступление на Курском направлении

ВС России начали новую волну наступательных действий на Курском направлении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженных силы России начали новую волну наступательных действий на Курском направлении. Об этом сообщает DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Уточняется, что российские бойцы возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

В публикации отмечается, что ВС России не планируют останавливаться, и попытаются «еще не раз вновь прибывшими подразделениями совершить массированные штурмы». Помимо этого, подчеркивается, что Армия России применяет традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют многие населенные пункты и подготовленные позиции в Курской области.

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