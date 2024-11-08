Раскрыта польза вентиляторов в жаркую и влажную погоду

New England Journal of Medicine: вентиляторы снижаю нагрузку на сердце в жару

Совместное исследование ученых из Сиднейского университета и Монреальского института сердца раскрыли пользу использования вентиляторов в жаркую и влажную погоду, которые снижают нагрузку на сердце у пожилых людей, что противоречит рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Для оценки влияния тепла и влажности ученые создали две температурные среды: первую с жаркими и влажными условиями (38 градусов Цельсия и 60 процентов влажности), и вторую с очень жаркими и сухими условиями (45 градуса Цельсия и 15 процентов влажности). Такие условия были выбраны, чтобы имитировать наиболее распространенные экстремальные температурные волны в мире и оценить работу сердца у пожилых участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями и без них.

В результате исследования было обнаружено, что в условиях жары и влажности вентиляторы, с применением распыления воды или без него, помогали снизить нагрузку на сердце у пожилых людей. Это обусловлено тем, что вентиляторы способствовали охлаждению за счет испарения пота и снижали стрессовую нагрузку на организм.

Однако в условиях высокой температуры и низкой влажности использование вентилятора имело обратный эффект, утроив нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В таких условиях вентиляторы неэффективны, так как испарение пота минимально, а конвекционный перенос тепла нагнетает горячий воздух на тело, увеличивая тепловую нагрузку. Напротив, смачивание кожи без вентилятора оказалось более эффективным способом охлаждения в сухой жаре.

Ученые подчеркивают, что хотя кондиционирование воздуха является наилучшим методом охлаждения, оно доступно не всем. Полученные данные могут помочь пожилым людям, особенно с ограниченным доступом к кондиционерам, безопасно справляться с жарой. Выбор стратегии охлаждения должен зависеть от конкретных погодных условий, что важно для защиты уязвимых групп населения во время экстремальных температур.