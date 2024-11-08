Российский школьник оказался в реанимации после игры в догонялки

В Ленобласти шестиклассник оказался в реанимации после игры в догонялки

В городе Сланцы Ленинградской области шестиклассник оказался в реанимации после игры в догонялки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, 12-летний российский школьник сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую, сотрясение и ушибленную рану головы.

По предварительным данным, ребенок упал с высоты второго этажа недостроенного здания — пока убегал от товарища.

До этого в Северной Осетии десятилетний мальчик получил сильные ожоги во время игры в прятки. Пострадавшему потребовалась операция по пересадке кожи.

Еще раньше россиянка попала в ожоговый центр после занятий в автошколе. Жительница Уфы получила тяжелые травмы в учебной машине из-за задымления. Предположительно, в автомобиле сломалась печка, и антифриз попал в салон.