Россиянка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

В Уфе девушка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

В Уфе девушка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, россиянка получила тяжелые травмы в учебной машине. В машине началось задымление. Сначала из Lada Kalina выскочил инструктор, а потом ученица.

Горожане, ставшие свидетелями инцидента, допустили, что в автомобиле сломалась печка и антифриз попал в салон. Других подробностей о происшествии они не привели.

До этого сообщалось, что в Москве 16-летний школьник пытался в домашних условиях создать компонент ракетного топлива. Подросток получил сильные ожоги глаз.

Юношу доставили в больницу, там ему начали оказывать помощь специалисты офтальмологического отделения. Сотрудники столичных правоохранительных органов начали проверять семью старшеклассника.