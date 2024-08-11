В Москве школьник обжег глаза при попытке создать компонент ракетного топлива

Shot: в Москве школьник получил ожоги глаз, создавая компонент ракетного топлива

В Москве 16-летний школьник пытался в домашних условиях создать компонент ракетного топлива. Однако подросток получил сильные ожоги глаз, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, несовершеннолетний взял у отца химикаты, купленные для уничтожения сорняков. Создавая компонент ракетного топлива, школьник смешал необходимые вещества в стеклянной банке в соответствии с инструкцией из интернета. После этого подросток попытался закрыть емкость крышкой, но из-за начавшейся химической реакции она вылетела.

Юноша был доставлен в больницу, ему оказывают помощь специалисты офтальмологического отделения. Также правоохранители проверяют семью пострадавшего школьника.

Ранее сообщалось, что в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга. На похищенном транспортном средстве они попали в ДТП. Находившийся за рулем подросток сбежал с места происшествия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.