Певец SHAMAN получил в Кремле нагрудный знак «Заслуженный артист России»

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил в Кремле нагрудный знак «Заслуженный артист России». Об этом сообщает Starhit.

«Сегодня в Кремле состоялось чествование граждан, которые внесли особый вклад в культуру страны. Среди них и Ярослав Дронов, который получил звание заслуженного артиста России», — пишет издание.

В июле президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN звание Заслуженного артиста России. Артист отреагировал на событие фразой «Служу России!».

Ранее SHAMAN стал певцом года, по версии россиян. На втором месте расположился певец Олег Газманов (19 процентов), на третьем — исполнитель Григорий Лепс (10 процентов).