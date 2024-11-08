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20:49, 8 ноября 2024Мир

США заявили о подготовке Ираном ликвидации Трампа

Минюст США: Иран готовил ликвидацию Трампа
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Иран готовил ликвидацию одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявили в Минюсте США, сообщает Reuters.

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима [Фархаду Шакери], которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по ликвидации своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

В заявлении департамента говорится, что Шакери сообщил правоохранительным органам, что «7 октября 2024 года ему было поручено предоставить план» ликвидации Трампа. Американский Минюст уточнил, что Шакери проживает в Тегеране и является агентом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что Минюст предъявил обвинения еще двум лицам в связи с их предполагаемой причастностью к заговору с целью ликвидации гражданина США иранского происхождения в Нью-Йорке.

14 июля на Дональда Трампа совершили покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политику прострелили ухо, но он остался жив.

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